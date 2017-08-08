Саперы проверили машину мужчины, скрывавшегося в Брюсселе: бомбы нет

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Специалисты-взрывотехники проверили автомобиль мужчины, который пытался скрыться от полиции в Брюсселе, взрывчатки в транспортном средстве не обнаружено, передает телеканал RTBF со ссылкой на правоохранительные органы.



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Инцидент произошел накануне в районе Андерлехт бельгийской столицы — мужчина на Citroen Picasso проехал на "красный" и поехал дальше, заметившие это полицейские начали преследование, им даже пришлось применить табельное оружие. Водителя удалось остановить только в коммуне Моленбек , при этом он сказал, что в его машине находится бомба.

На место прибыли саперы, однако взрывчатки в автомобиле найдено не было. Как отметили правоохранители, у машины регистрационные знаки Германии, а водитель — уроженец Руанды 1981 года рождения.

Проверка показала, что задержанный до 2009 года жил в Бельгии, а затем переехал в Германию. При этом никаких правонарушений ранее за ним не числилось. По словам сотрудников прокуратуры, на допросе мужчина вел себя неуравновешенно и давал сбивчивые показания.

С марта прошлого года в Бельгии введен повышенный уровень антитеррористической угрозы — предпоследний из четырех возможных. После терактов аэропорту и метро Брюсселя был введен четвертый, однако позже был понижен до уровня "три".