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Число жертв мощного землетрясения в Китае достигло 19 человек
09.08.2017 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. В результате землетрясения магнитудой 7,0, произошедшего в провинции Сычуань на северо-западе КНР, погибли 19 человек.
© Sputnik/ Анна Буховцова
Толчки были столь сильными, что они могли ощущаться в 1,2 тысячи километров от эпицентра — то есть в столице страны Пекине. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков. Подземные толчки привели к разрушению 90 строений. По данным властей, землетрясение также привело к сходу оползней.
Власти сообщили, что число погибших в результате землетрясения достигло 19 человек (ранее сообщали о 13 жертвах), пострадавших — 164. Китайские медики отмечают, что 28 пострадавших серьезно ранены.
Информации о том, что среди погибших были иностранные туристы, пока что не поступало. Сычуань не самое популярное место для туристов: в столь отдаленных регионах редко бывает большое число иностранцев, что, скорее всего, означает, что погибшие, скорее всего, являются гражданами Китая.
© REUTERS стрингер
Последствия землетрясения в Китае
Землетрясение произошло в том же регионе, что и землетрясение магнитудой 8,0 в 2008 году, в результате которого пропали или погибли 87 тысяч человек.
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Последствия землетрясения в Китае: число жертв растет, зафиксировано более 100 афтершоков.
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