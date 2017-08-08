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СК: в Орше школьница выбросилась с балкона
09.08.2017 09:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Школьница из Орши выбросилась с балкона, девочка получила тяжкие телесные повреждения, ее доставили в реанимацию, сообщили в СК.
Предварительно установлено, что девушка была в квартире у знакомых. В соседней комнате находились хозяева квартиры
"Следователи установили, что 15-летняя жительница Орши, которая является ученицей девятого класса средней школы, около 21 часа 10 минут получила тяжкие телесные повреждения в результате падения с лоджии квартиры, расположенной в соседнем подъезде на 11 этаже дома, где проживает с родителями", — сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
По ее словам, следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.145 (доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего) Уголовного кодекса Беларуси.
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В связи с данным фактом возбуждено уголовное дело по "редкой" статье Уголовного кодекса - доведение до самоубийства.
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