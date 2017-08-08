Комаровка ждет благородства от взломщика аккаунта в Instagram

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Администрация "Комаровского рынка" надеется на благородство со стороны взломщика аккаунта Instagram.



© Sputnik/ Дзмітрый Карлюк Неизвестные "увели" у Комаровки аккаунт в Instagram и требуют выкуп

Аккаунт Комаровки в Instagram неизвестные взломали вчера – из него исчезли все снимки, за их восстановление хакеры требуют выкуп в размере 15 тысяч рублей.

"Злоумышленника интересуют только деньги, на уговоры не поддается. Но если бы согласился – встретил бы как дорогого гостя, тепло и радушно, восприняв эту ситуацию как урок в воспитательных целях и с благодарностью. К сожалению, пока оппонент не склонен к благородству", – констатировал администратор аккаунта, начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук.

Он также предложил взломщикам решить ситуацию мирно, но выкуп платить отказался, пообещал "накрыть стол" и не держать на них обиды.

Взломщики от предложения отказались. Сейчас Ткачук ждет ответа от службы техподдержки Instagram и подал заявление в милицию.

Аккаунт "Комаровского рынка" в Instagram – инициатива самого Ткачука. Ежедневно он пополняет аккаунт новыми снимками. Профиль в соцсети Ткачук ведет от имени знаменитой "бабушки с семечками", скульптуры, размещенной у входа в "Комаровский рынок".