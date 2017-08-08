ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше с балкона выпала 15-летняя школьница, она в реанимации

09.08.2017 10:04 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следователи выясняют обстоятельства происшествия в Орше: 15-летняя школьница выпала с балкона многоэтажки. Сейчас девушка в реанимации, сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 августа. Примерно в 21.10 школьница выпала из лоджии квартиры на 11 этаже.

Известно, что девушка живет в этом же доме. Вечером она была в квартире у знакомых из соседнего подъезда.

— В соседней комнате находились хозяева квартиры. Когда девушка вышла на балкон и некоторое время отсутствовала, компания забеспокоилась. Позже девушку обнаружили лежащей на земле у дома, — сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

9-классница находится в реанимации. Сообщается, что по месту учебы и жительства она характеризуется положительно; семья в социально-опасном положении не находится.

С целью оценки всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК (Доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Именно так с недавнего времени действуют следователи: это позволяет проводить следственные и процессуальные действия в более широком объеме. Назначены экспертизы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Девушка упала с 11 этажа, в тот вечер она была в квартире у знакомых.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК: в Орше школьница выбросилась с балкона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика