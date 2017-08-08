В Орше с балкона выпала 15-летняя школьница, она в реанимации

Следователи выясняют обстоятельства происшествия в Орше: 15-летняя школьница выпала с балкона многоэтажки. Сейчас девушка в реанимации, сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 6 августа. Примерно в 21.10 школьница выпала из лоджии квартиры на 11 этаже.

Известно, что девушка живет в этом же доме. Вечером она была в квартире у знакомых из соседнего подъезда.

— В соседней комнате находились хозяева квартиры. Когда девушка вышла на балкон и некоторое время отсутствовала, компания забеспокоилась. Позже девушку обнаружили лежащей на земле у дома, — сообщила официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

9-классница находится в реанимации. Сообщается, что по месту учебы и жительства она характеризуется положительно; семья в социально-опасном положении не находится.

С целью оценки всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 145 УК (Доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего). Именно так с недавнего времени действуют следователи: это позволяет проводить следственные и процессуальные действия в более широком объеме. Назначены экспертизы.