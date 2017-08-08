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Милиция нашла меткого жителя Гродно, обстрелявшего троллейбус
09.08.2017 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно молодого человека, который из пневматического пистолета обстрелял троллейбус, сообщил "
Инцидент в областном центре произошел 27 июля в центре города: неизвестные обстреляли троллейбус, в котором были пассажиры, – в транспорте оказались разбитыми несколько стекол.
По информации милиции, выстрелы произвел местный 22-летний житель из пневматического пистолета ТТ во время катания по городу на машине. Кроме троллейбуса, хулиган палил из пневматики по опорам освещения, АЗС у автовокзала, билбордам.
Сообщается, что стрелка задержали после поступления информации от жителя города, ставшего очевидцем произошедшего.
В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему в качестве максимального наказание грозит лишение свободы на срок до трех лет.
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В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело за хулиганство.
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