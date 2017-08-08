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Милиция нашла меткого жителя Гродно, обстрелявшего троллейбус

09.08.2017 10:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Гродно молодого человека, который из пневматического пистолета обстрелял троллейбус, сообщил "Блог Гродно" со ссылкой на начальника пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко. 

Инцидент в областном центре произошел 27 июля в центре города: неизвестные  обстреляли троллейбус, в котором были пассажиры, – в транспорте оказались разбитыми несколько стекол.

По информации милиции, выстрелы произвел местный 22-летний житель из пневматического пистолета ТТ во время катания по городу на машине. Кроме троллейбуса, хулиган палил из пневматики по опорам освещения, АЗС у автовокзала, билбордам. 

Сообщается, что стрелка задержали после поступления информации от жителя города, ставшего очевидцем произошедшего.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство), ему в качестве максимального наказание грозит лишение свободы на срок до трех лет.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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