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Школьница в Орше выбросилась с 11-го этажа и осталась жива

09.08.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Расследование уголовного дела о доведении до самоубийства, которое было возбуждено в связи с падением школьницы с балкона 11-го этажа, проводится в Орше, сообщили в среду в Следственном комитете Беларуси.

Школьница в Орше выбросилась с 11-го этажа и осталась жива
© Фото: СК Беларуси
СК: в Орше 15-летняя школьница упала с балкона

Трагедия произошла в райцентре в воскресенье 6 августа. В 21:15 в милицию из больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой бригадой скорой доставлена несовершеннолетняя с телесными повреждениями, характерными для падения высоты. 

"Оршанским о межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК – доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего", — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете. 

В ведомстве также пояснили, что ранее главой СК Иваном Носкевичем было принято решение о возбуждении уголовных дел в подобных ситуациях с для объективной оценки всех обстоятельств, предшествовавших произошедшему. 

"В рамках расследования данного дела будет установлена полная картина произошедшего, проведены следственные и процессуальные действия", – сказали в СК. 

Там отметили, что когда девушка падала с балкона 11-го этажа чужой квартиры, в соседней комнате находилась компания, которая позже и обнаружила пострадавшую лежащей на земле у дома. 

Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, по факту назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. 15-летняя девушка находится в реанимации в медицинском учреждении. 

 
Теги: Минск
 
 
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Девочка выбросилась с балкона, пока в соседней комнате находилась компания, которая не сразу обнаружила ее отсутствие.

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