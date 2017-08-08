Школьница в Орше выбросилась с 11-го этажа и осталась жива

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Расследование уголовного дела о доведении до самоубийства, которое было возбуждено в связи с падением школьницы с балкона 11-го этажа, проводится в Орше, сообщили в среду в Следственном комитете Беларуси.

Трагедия произошла в райцентре в воскресенье 6 августа. В 21:15 в милицию из больницы поступило сообщение о том, что в приемный покой бригадой скорой доставлена несовершеннолетняя с телесными повреждениями, характерными для падения высоты.

"Оршанским о межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145 УК – доведение до самоубийства заведомо несовершеннолетнего", — сообщили Sputnik в среду в Следственном комитете.

В ведомстве также пояснили, что ранее главой СК Иваном Носкевичем было принято решение о возбуждении уголовных дел в подобных ситуациях с для объективной оценки всех обстоятельств, предшествовавших произошедшему.

"В рамках расследования данного дела будет установлена полная картина произошедшего, проведены следственные и процессуальные действия", – сказали в СК.

Там отметили, что когда девушка падала с балкона 11-го этажа чужой квартиры, в соседней комнате находилась компания, которая позже и обнаружила пострадавшую лежащей на земле у дома.

Следователи совместно с экспертами УГКСЭ по Витебской области провели осмотр места происшествия, по факту назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. 15-летняя девушка находится в реанимации в медицинском учреждении.