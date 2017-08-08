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Колхозный трактор переехал пьяную велосипедистку в Пинском районе

09.08.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Женщина-велосипедист получила травмы и была помещена в реанимацию в результате наезда трактора в Пинском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Колхозный трактор переехал пьяную велосипедистку в Пинском районе
© Фото: ГАИ Брестской области
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ДТП произошло утром во вторник 8 августа на первом километре автодороги Н-212 "Лыще – Заборовцы – Пучины".

"Мужчина, управляя трактором МТЗ в составе с транспортным погрузчиком, совершая объезд 35-летней женщины-велосипедиста, прицепом совершил наезд на нее", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина получила тяжелы травмы и была доставлена в реанимационное отделение Пинской городской больницы. На момент ДТП, по информации Госавтоинспекции, пострадавшая была пьяна.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Женщина попала под прицеп трактора, когда МТЗ обгонял нее при движении по дороге.

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