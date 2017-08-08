Колхозный трактор переехал пьяную велосипедистку в Пинском районе

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Женщина-велосипедист получила травмы и была помещена в реанимацию в результате наезда трактора в Пинском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

ДТП произошло утром во вторник 8 августа на первом километре автодороги Н-212 "Лыще – Заборовцы – Пучины".

"Мужчина, управляя трактором МТЗ в составе с транспортным погрузчиком, совершая объезд 35-летней женщины-велосипедиста, прицепом совершил наезд на нее", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что женщина получила тяжелы травмы и была доставлена в реанимационное отделение Пинской городской больницы. На момент ДТП, по информации Госавтоинспекции, пострадавшая была пьяна.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.