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Колхозный трактор переехал пьяную велосипедистку в Пинском районе
09.08.2017 11:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Женщина-велосипедист получила травмы и была помещена в реанимацию в результате наезда трактора в Пинском районе, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
ДТП произошло утром во вторник 8 августа на первом километре автодороги Н-212 "Лыще – Заборовцы – Пучины".
"Мужчина, управляя трактором МТЗ в составе с транспортным погрузчиком, совершая объезд 35-летней женщины-велосипедиста, прицепом совершил наезд на нее", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что женщина получила тяжелы травмы и была доставлена в реанимационное отделение Пинской городской больницы. На момент ДТП, по информации Госавтоинспекции, пострадавшая была пьяна.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Женщина попала под прицеп трактора, когда МТЗ обгонял нее при движении по дороге.
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