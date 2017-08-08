BMW врезался в толпу военных под Парижем: шесть человек травмированы

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Автомобиль BMW врезался в группу военнослужащих в парижском пригороде Леваллуа-Перре, передает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы города.

Инцидент произошел в среду утром — военнослужащие-участники операции Sentinelle выходили из казармы, и в это время в них врезался BMW темного цвета, после чего машина скрылась с места происшествия.

Сообщается, что пострадали шесть военнослужащих, они получили травмы и были госпитализированы. У медиков нет опасений за их жизни.

Полиция ведет розыск автомобиля и его водителя.

Мэр Леваллуа-Перье Батрик Балкани в эфире телеканала заявил, что наезд был спланированной акцией. Водитель, по его словам, явно дожидался выхода военных.