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BMW врезался в толпу военных под Парижем: шесть человек травмированы

09.08.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Автомобиль BMW врезался в группу военнослужащих в парижском пригороде Леваллуа-Перре, передает телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы города.

BMW врезался в толпу военных под Парижем: шесть человек травмированы
© AP/
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Инцидент произошел в среду утром — военнослужащие-участники операции Sentinelle выходили из казармы, и в это время в них врезался BMW темного цвета, после чего машина скрылась с места происшествия.

Сообщается, что пострадали шесть военнослужащих, они получили травмы и были госпитализированы. У медиков нет опасений за их жизни.

Полиция ведет розыск автомобиля и его водителя.

Мэр Леваллуа-Перье Батрик Балкани в эфире телеканала заявил, что наезд был спланированной акцией. Водитель, по его словам, явно дожидался выхода военных.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению местных властей, наезд был заранее спланирован и водитель дожидался появления военнослужащих на улице.

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