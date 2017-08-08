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BMW врезался в толпу военных под Парижем: шесть человек травмированы
09.08.2017 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Автомобиль BMW врезался в группу военнослужащих в парижском пригороде Леваллуа-Перре, передает телеканал
Инцидент произошел в среду утром — военнослужащие-участники операции Sentinelle выходили из казармы, и в это время в них врезался BMW темного цвета, после чего машина скрылась с места происшествия.
Сообщается, что пострадали шесть военнослужащих, они получили травмы и были госпитализированы. У медиков нет опасений за их жизни.
Полиция ведет розыск автомобиля и его водителя.
Мэр Леваллуа-Перье Батрик Балкани в эфире телеканала заявил, что наезд был спланированной акцией. Водитель, по его словам, явно дожидался выхода военных.
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По мнению местных властей, наезд был заранее спланирован и водитель дожидался появления военнослужащих на улице.
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