|
Молодой человек хочет спрыгнуть с балкона многоэтажки в Бресте
09.08.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 9 авг — Sputnik. Молодой человек пытается спрыгнуть с балкона верхнего этажа дома по улице Октябрьской революции, 1, передает корреспондент Sputnik из Бреста.
Парень сидит на перилах балкона на 16-м этаже.
По словам жильцов, он пытается покончить с собой уже не первый раз.
Сейчас на месте работают представители МЧС, милиции. Тут же находятся медики.
Молодой человек привлек много внимания среди прохожих и жильцов дома. Требований он не выдвигает. Ожидается приезд психолога.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БРЕСТ, 9 авг — Sputnik. Молодой человек пытается спрыгнуть с балкона верхнего этажа дома по улице Октябрьской революции, 1, передает корреспондент Sputnik из Бреста....
|
Архив (ЧП)
Комментарии