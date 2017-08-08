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Молодой человек хочет спрыгнуть с балкона многоэтажки в Бресте

09.08.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 9 авг — Sputnik. Молодой человек пытается спрыгнуть с балкона верхнего этажа дома по улице Октябрьской революции, 1, передает корреспондент Sputnik из Бреста.

Парень сидит на перилах балкона на 16-м этаже.

По словам жильцов, он пытается покончить с собой уже не первый раз.

Сейчас на месте работают представители МЧС, милиции. Тут же находятся медики.

Молодой человек привлек много внимания среди прохожих и жильцов дома. Требований он не выдвигает. Ожидается приезд психолога.

 
Теги: Брест
 
 
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БРЕСТ, 9 авг — Sputnik. Молодой человек пытается спрыгнуть с балкона верхнего этажа дома по улице Октябрьской революции, 1, передает корреспондент Sputnik из Бреста....

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