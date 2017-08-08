Молодой человек хочет спрыгнуть с балкона многоэтажки в Бресте

БРЕСТ, 9 авг — Sputnik. Молодой человек пытается спрыгнуть с балкона верхнего этажа дома по улице Октябрьской революции, 1, передает корреспондент Sputnik из Бреста.

Парень сидит на перилах балкона на 16-м этаже.

По словам жильцов, он пытается покончить с собой уже не первый раз.

Сейчас на месте работают представители МЧС, милиции. Тут же находятся медики.

Молодой человек привлек много внимания среди прохожих и жильцов дома. Требований он не выдвигает. Ожидается приезд психолога.