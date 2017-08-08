Ночное ДТП под Щучином: Volkswagen в темноте насмерть сбил женщину

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Жительница Щучина погибла в результате наезда легкового автомобиля Volkswagen, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: ГАИ Бреста Колхозный трактор переехал пьяную велосипедистку в Пинском районе

Авария произошла накануне на 25-м километре автодороги, соединяющей населенные пункты Острино и Волковыск.

"Возле деревни Буйвичи Volkswagen поздно вечером сбил пожилую горожанка, которая на месте происшествия скончалась", – сказали в ГАИ.

Водитель инспекторам не смог пояснить, с какой стороны пенсионерка появилась перед автомобилем – он увидел ее уже на капоте.

По данным ГАИ, погибшая в нарушение ПДД не была обозначена световозвращающими элементами. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, проводится проверка.