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Ночное ДТП под Щучином: Volkswagen в темноте насмерть сбил женщину

09.08.2017 12:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Жительница Щучина погибла в результате наезда легкового автомобиля Volkswagen, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Ночное ДТП под Щучином: Volkswagen в темноте насмерть сбил женщину
© Фото: ГАИ Бреста
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Авария произошла накануне на 25-м километре автодороги, соединяющей населенные пункты Острино и Волковыск.

"Возле деревни Буйвичи Volkswagen поздно вечером сбил пожилую горожанка, которая на месте происшествия скончалась", – сказали в ГАИ.

Водитель инспекторам не смог пояснить, с какой стороны пенсионерка появилась перед автомобилем – он увидел ее уже на капоте.

По данным ГАИ, погибшая в нарушение ПДД не была обозначена световозвращающими элементами. По факту аварии было возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Водитель инспекторам не смог пояснить, с какой стороны пенсионерка появилась перед автомобилем – он увидел ее уже на капоте.

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