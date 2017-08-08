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Парня, который хотел прыгнуть с балкона в Бресте, спасли
09.08.2017 13:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 9 авг — Sputnik. Молодого человека, который хотел спрыгнуть с балкона 16-го этажа, успешно сняли с перил, передает корреспондент Sputnik с места событий.
В среду около 11 часов утра прохожие заметили, что на перилах балкона 16-го этажа по улице Октябрьской революции, 1
© Sputnik Евгений Самарин
К себе он привлек внимание множества прохожих и жильцов дома. По их словам, молодой человек пытался покончить с собой уже не первый раз.
Дом оцепили милиционеры, случайных прохожих отгоняли, чтобы они не отвлекали внимание парня.
Ближе к 12 часам к нему поднялся психолог и сотрудники МЧС. Специалисты применили психологический прием — предложили молодому человеку сигарету. В момент, когда парень потянулся за сигаретой, его резко потянули за руки и сняли с перил.
Парня вывели через пожарный выход.
Причины, побудившие молодого человека на попытку самоубийства, не сообщаются.
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Психолог предложил "суициднику" закурить, а когда тот потянулся за сигаретой, его схватили за руки и сняли с перил.
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