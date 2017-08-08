﻿ В Могилеве бездомный поджег ларек после отказа продавца налить ему бесплатно пива. 21.by
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В Могилеве бездомный поджег ларек после отказа продавца налить ему бесплатно пива

09.08.2017 13:34 — ЧП | Tut.by  
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Мужчина в Могилеве поджег тент ларька за то, что продавец отказала налить ему бесплатно пиво. Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

В милицию об инциденте сообщил представитель организации ОАО «БелРазливПлюс». Он утверждал, что неизвестный около остановки общественного транспорта «Привокзальная площадь» поджег тент торгового ларька зажигалкой. Ущерб владельцы оценили в 150 рублей.

— Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что чужое имущество испортил 48-летний мужчина без определенного места жительства. Оказалось, он был раздосадован тем, что продавец отказалась налить ему пива бесплатно, — уточнила официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

 
Теги: Могилев
 
 
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