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Землетрясение в Китае: туристов вывозят, но закрытие АрМИ состоится

09.08.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Несколько десятков тысяч туристов эвакуированы из провинции Сычуань в Китае после мощного землетрясения, которое произошло в регионе, передают местные СМИ со ссылкой на администрацию провинции.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло накануне вечером, после чего было зафиксировано более 100 афтершоков.

Около 20 погибших

Подземные толчки вызвали множественные разрушения, в результате погибли не менее 19 человек, около 250 человек пострадали.

Землетрясением повредило ряд автодорог, повреждено более тысячи зданий, возникают перебои с электроснабжением. В поисково-спасательной операции принимают участие экстренные службы при поддержке военных.

Массовые отмены туров

Всего из региона, где произошло стихийное бедствие, эвакуировано более 45 тысяч туристов. Туроператоры уже начали приостанавливать бронирования для желающих посетить Китай. Некоторые операторы уже начали отменять туры в эту страну.

Всем туристам, которые были вывезены из пострадавшего района, предоставлены места для временного пребывания. Путешественников обеспечивают предметами первой необходимости.

Церемония закрытия АрМИ-2017 состоится

Землетрясение в Китае не повлияет на запланированную на 10 августа церемонию закрытия Армейских международных игр — полигон Корла на котором пройдет мероприятие, находится вне зоны опасности, эпицентр располагался в 100 километрах от полигона.

Соревнования военнослужащих, которые были запланированы до окончания "АрМИ", также не прерывались и не переносились.

Также победителей и призеров "АрМИ-2017" наградят и в России — на полигоне "Алабино".

 
Теги: Минск
 
 
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Туроператоры начали отменять туры в провинцию Сычуань, где проводится поисково-спасательная операция.

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