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Острое внимание к хлебной трассе

09.08.2017 — ЧП | Сельскае жыццё (Круглое)  
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Острое внимание к хлебной трассе

Стартовавшая на минувшей неделе у нас на Круглянщине жатва проходит достаточно организованно. Тем не менее, свое присутствие на самых важных объектах, включая и поле, активно засвидетельствовали и правоохранительные органы.
Проверяется все: сохранность убранного зерна, горюче-смазочных материалов, других МТЦ. В центре внимания – оценка состояния сельскохозяйственной техники, соблюдение трудовой дисциплины.
Ежедневно колесит по дорогам района и машина службы ОГАИ РОВД.
-- Мы не мешаем хлеборобам трудиться, -- говорит старший инспектор ДПС Виктор Соцкий. – Но случаи бесхозяйственности и разгильдяйства, если такое встречается, пресекаем сразу. Особое внимание уделяем проверкам техники, на которой доставляется зерно на тока, а также на хлебоприемные пункты и элеваторы. Контролируем тем самым сохранность урожая. Все выращенное и убранное – нужно сберечь!
НА СНИМКЕ: счастливой дороги водителю райагропромтех-снаба Николаю Матюшевскому желает инспектор ОГАИ Виктор Соцкий.

 
 
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Стартовавшая на минувшей неделе у нас на Круглянщине жатва проходит достаточно организованно. Тем не менее, свое присутствие на самых важных объектах, включая и...

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