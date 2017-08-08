Стартовавшая на минувшей неделе у нас на Круглянщине жатва проходит достаточно организованно. Тем не менее, свое присутствие на самых важных объектах, включая и поле, активно засвидетельствовали и правоохранительные органы.

Проверяется все: сохранность убранного зерна, горюче-смазочных материалов, других МТЦ. В центре внимания – оценка состояния сельскохозяйственной техники, соблюдение трудовой дисциплины.

Ежедневно колесит по дорогам района и машина службы ОГАИ РОВД.

-- Мы не мешаем хлеборобам трудиться, -- говорит старший инспектор ДПС Виктор Соцкий. – Но случаи бесхозяйственности и разгильдяйства, если такое встречается, пресекаем сразу. Особое внимание уделяем проверкам техники, на которой доставляется зерно на тока, а также на хлебоприемные пункты и элеваторы. Контролируем тем самым сохранность урожая. Все выращенное и убранное – нужно сберечь!

НА СНИМКЕ: счастливой дороги водителю райагропромтех-снаба Николаю Матюшевскому желает инспектор ОГАИ Виктор Соцкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Острое внимание к хлебной трассе Стартовавшая на минувшей неделе у нас на Круглянщине жатва проходит достаточно организованно. Тем не менее, свое присутствие на самых важных объектах, включая и...