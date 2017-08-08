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Острое внимание к хлебной трассе
09.08.2017 — ЧП | Сельскае жыццё (Круглое)
Стартовавшая на минувшей неделе у нас на Круглянщине жатва проходит достаточно организованно. Тем не менее, свое присутствие на самых важных объектах, включая и поле, активно засвидетельствовали и правоохранительные органы.
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Стартовавшая на минувшей неделе у нас на Круглянщине жатва проходит достаточно организованно. Тем не менее, свое присутствие на самых важных объектах, включая и...
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