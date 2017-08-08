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УВД: гродненский стрелок выбросил пистолет в Неман

09.08.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Молодой человек, обстрелявший троллейбус в Гродно, пытался избежать ответственности – он выбросил свой пневматический пистолет в реку, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

УВД: гродненский стрелок выбросил пистолет в Неман
© Фото: ВКонтакте / Новый Гродно
Милиция нашла меткого жителя Гродно, обстрелявшего троллейбус

Стрелка, повредившего стекла в общественном транспорте в областном центре, милиция нашла спустя две недели благодаря сведениям очевидца, который откликнулся на призыв милиции в интернете о помощи в расследовании инцидента. Хулиганом оказался 22-летний местный житель, который поздно вечером 27 июля катался с приятелями по городу на машине.

"Увидев соответствующую информацию в сети, подозреваемый выбросил пистолет в Неман, а машину отдал в ремонт, однако предпринятые им меры оказались недостаточными", – сказали в УВД.

В милиции также уточнили, что это уже десятый случай в текущем году, когда граждане помогают правоохранителям раскрывать совершенные преступления.

Как ранее сообщал Sputnik, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), в настоящее время он находится в СИЗО.

Троллейбус с пассажирами в Гродно обстреляли из пневматики>>

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, в настоящее время он находится в СИЗО.

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