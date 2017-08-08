|
УВД: гродненский стрелок выбросил пистолет в Неман
09.08.2017 14:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Молодой человек, обстрелявший троллейбус в Гродно, пытался избежать ответственности – он выбросил свой пневматический пистолет в реку, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
Стрелка, повредившего стекла в общественном транспорте в областном центре, милиция нашла спустя две недели благодаря сведениям очевидца, который откликнулся на призыв милиции в интернете о помощи в расследовании инцидента. Хулиганом оказался 22-летний местный житель, который поздно вечером 27 июля катался с приятелями по городу на машине.
"Увидев соответствующую информацию в сети, подозреваемый выбросил пистолет в Неман, а машину отдал в ремонт, однако предпринятые им меры оказались недостаточными", – сказали в УВД.
В милиции также уточнили, что это уже десятый случай в текущем году, когда граждане помогают правоохранителям раскрывать совершенные преступления.
Как ранее сообщал Sputnik, в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство), в настоящее время он находится в СИЗО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело, в настоящее время он находится в СИЗО.
|
Архив (ЧП)
Комментарии