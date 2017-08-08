Следователи назвали версии гибели подростков в Жодино

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Следователи рассматривают несколько версий гибели двух подростков вблизи железнодорожных путей в Жодино, в числе которых есть травмирование железнодорожным транспортом, сообщили в Следственном комитете.

Двух подростков без признаков жизни сотрудники железной дороги обнаружили 8 августа около 05:40 .

"Следствием рассматриваются различные версии случившегося, в том числе и травмирование железнодорожным транспортом, несмотря на то, что признаки "прямого столкновения" отсутствуют", — сообщил Sputnik в среду начальник отдела информации и связей с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Установлено, что погибшими являются жители Смолевичкого района 2000-го и 1999-го годов рождения, учащиеся средней школы.

Также установлено, что подростки вечером после распития спиртных напитков пошли к железнодорожной станции, по пути они неоднократно созванивались со знакомыми, отметил собеседник Sputnik.

Кабакович сообщил, что Жодинским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1. ст. 145 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства) Беларусь.

В рамках расследования данного уголовного дела, проведен осмотра места происшествия, проводится комплекс процессуальных действий и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следователи опрашивают родственников и знакомых погибших, устанавливают очевидцев происшествия, назначены экспертные исследования, в том числе по изъятой компьютерной технике, сказал Кабакович.

По его словам, настоящее время сотрудниками криминалистического подразделения ЦА СК проводится анализ сообщений имеющихся в телефонах у подростков. "По предварительной информации, гибель несовершеннолетней не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера", — сказал собеседник агентства.

По месту жительства семьи и сами несовершеннолетние характеризуются положительно.