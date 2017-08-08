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Мать умершей в домашних родах девочки будет ждать суда под стражей

09.08.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Женщина, потерявшая дочь в результате домашних родов, обвиняется в причинении смерти по неосторожности и будет ждать суда под стражей.

Решение о такой мере пресечения было принято с учетом характера обвинения, личности обвиняемой, а также других обстоятельств, сообщили в управлении Следственного комитета по Витебской области.

Мать умершей в домашних родах девочки будет ждать суда под стражей
© Pixabay
Следствие по делу о смерти младенца при домашних родах завершено

Трагедия произошла в Витебске 17 февраля 2017 года. Женщина отказалась от госпитализации в роддом, сообщила врачу, что уже имеет опыт домашних родов и в этот раз также планирует рожать дома. Ребенок родился тем же вечером, однако захлебнулся в околоплодных водах и умер. Прибывшие по вызову врачи пытались реанимировать его и в пути, и позже в роддоме, однако спустя некоторое время вынуждены были констатировать смерть.

"Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, проведенной по факту смерти ребенка в результате домашних родов в Витебске, установлено, что смерть наступила в результате аспирации околоплодных вод. Каких-либо врожденных пороков развития и заболеваний, которые могли бы послужить причиной смерти, при проведении судебно-медицинской экспертизы не обнаружено", — рассказала официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области Анна Барышникова.

Кроме того, проведенная в управлении ГКСЭ по Витебской области психолого-психиатрическая экспертиза в отношении женщины не обнаружила у нее ни хронического психического заболевания, ни временного расстройства психики, ни какого-либо иного болезненного состояния психики. По мнению экспертов и следствия, она могла сознавать опасность своих действий и руководить ими.

При этом эксперты подчеркивают, что в момент родов и последующей трагедии обвиняемая находилась в состоянии эмоционального возбуждения, которое, однако, не оказало существенного влияния на ее сознание и поведение и не ограничило способности к оценке и контролю своих действий.

В УСК по Витебской области отметили, что расследование этого уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Проведенные экспертизы показали, что у женщины, решившей рожать дома и потерявшей при родах дочь, не имеется "болезненных состояний психики", и она могла осознавать...

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