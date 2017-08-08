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ТВ сообщило о состоянии школьницы, выпавшей с балкона в Орше
09.08.2017 15:34 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Следователи пока не могут пообщаться с 15-летней жительницей Орши, которая в минувшее воскресенье выпала с балкона 11-го этажа, сообщили в новостном выпуске телеканала "Беларусь-1".
© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой
Трагедия в райцентре произошла вечером в воскресенье 6 августа: несовершеннолетнюю с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, в 21:15 доставила в приемный покой бригада скорой.
"Ее состояние оценивается как неконтактное, поэтому следователи до сих пор не могут пообщаться", – рассказали в эфире телеканала.
По информации медиков, в настоящее время жизни девочки ничто не угрожает.
Пострадавшая в результате падения получила множественные переломы ног, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
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По информации медиков больницы, где проходит лечение девочка, ее жизни ничто не угрожает.
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Архив (ЧП)
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