ТВ сообщило о состоянии школьницы, выпавшей с балкона в Орше

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Следователи пока не могут пообщаться с 15-летней жительницей Орши, которая в минувшее воскресенье выпала с балкона 11-го этажа, сообщили в новостном выпуске телеканала "Беларусь-1".



© Фото: из личного архива Светланы Сахаровой Выпавшая с балкона в Орше 9-классница находится в реанимации

Трагедия в райцентре произошла вечером в воскресенье 6 августа: несовершеннолетнюю с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, в 21:15 доставила в приемный покой бригада скорой.

"Ее состояние оценивается как неконтактное, поэтому следователи до сих пор не могут пообщаться", – рассказали в эфире телеканала.

По информации медиков, в настоящее время жизни девочки ничто не угрожает.

Пострадавшая в результате падения получила множественные переломы ног, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

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