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Вооруженные люди захватили отель в центре Риги
09.08.2017 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Группа вооруженных людей захватила отель Garden Palace в центре Риги, сообщает
Инцидент произошел в ночь на среду, 9 августа. Неизвестные люди в камуфляжной форме ворвались в отель, заходили в номера и выгнали одну из постоялиц на улицу, перед этим отобрав у нее документы и телефон. Полицию вызвали владельцы гостиницы.
По данным полиции, причиной захвата стал гражданско-правовой спор между арендатором и владельцем. Правоохранители подчеркнули, что никакого ограбления гостиницы не было.
Постояльцев и персонала в отеле уже нет, их вывели ранее. В помещениях находятся сотрудники нескольких частных охранных предприятий. Вход в отель заблокирован — внутрь никого не пускают, в том числе журналистов.
Сейчас ситуация спокойная, никаких конфликтов не наблюдается.
Четырехзвездочный Garden Palace Hotel расположен в историческом центре столицы Латвии.
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Из захваченного отеля вывели весь персонал и постояльцев, во внутреннем дворике много людей в камуфляжной форме.
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