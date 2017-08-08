Вооруженные люди захватили отель в центре Риги

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Группа вооруженных людей захватила отель Garden Palace в центре Риги, сообщает Sputnik Латвия .

Инцидент произошел в ночь на среду, 9 августа. Неизвестные люди в камуфляжной форме ворвались в отель, заходили в номера и выгнали одну из постоялиц на улицу, перед этим отобрав у нее документы и телефон. Полицию вызвали владельцы гостиницы.

По данным полиции, причиной захвата стал гражданско-правовой спор между арендатором и владельцем. Правоохранители подчеркнули, что никакого ограбления гостиницы не было.

Постояльцев и персонала в отеле уже нет, их вывели ранее. В помещениях находятся сотрудники нескольких частных охранных предприятий. Вход в отель заблокирован — внутрь никого не пускают, в том числе журналистов.

Сейчас ситуация спокойная, никаких конфликтов не наблюдается.

Четырехзвездочный Garden Palace Hotel расположен в историческом центре столицы Латвии.