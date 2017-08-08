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Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве

09.08.2017 16:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Дети в Могилеве вынуждены были спасаться на конструкциях детской площадки от стаи диких собак, сообщили очевидцы произошедшего в социальных сетях.

Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве
© Sputnik / Виктор Толочко
Стая собак держит в страхе деревню под Минском

Инцидент произошел накануне во дворе одного из домов, расположенных на улице Криулина областного центра.

"Лично наблюдала завтра происходящим. Спасибо неравнодушным прохожим, которые как могли отгоняли собак от детей. Больше всего поразил водитель скорой помощи, который выскочил из машины с чем-то похожим на монтировку и оборонял детей до последнего, пока собаки не отступили", – написала в профильном сообществе одна из жительниц города.

По информации могилевчан, на место ЧП приезжали сотрудники милиции и МЧС, но с животными они ничего сделать не смогли.

Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Местные жители во избежание подобных случаев уже обратились в коммунальные службы по поводу отлова бродячих псов.

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