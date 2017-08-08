Смерть подростков на ж/д в Жодино: зачем СК проверяет переписку?

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Следователи изъяли компьютерную технику в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух подростков на железной дороге в Жодино, сообщили в СК.

В минувший вторник рано утром сотрудники железной дороги обнаружили тела двух подростков . По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"В рамках расследования уголовного дела назначены экспертные исследования, в том числе и по изъятой следователями компьютерной технике", — сообщили Sputnik в среду в СК.

По словам собеседников Sputnik, сотрудники криминалистического подразделения центрального аппарата Следственного комитета Беларуси начали проводить анализ сообщений, имеющихся в телефонах подростков.

В СК также подчеркнули, что, по предварительной информации гибель несовершеннолетних не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера.

"Редкая" статья Уголовного кодекса

В Следственном комитете разъяснили, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело по так называемой "редкой" статье Уголовного кодекса — 145 "Доведение до самоубийства".

По словам собеседников агентства, уголовные дела по фактам гибели или суицидов несовершеннолетних, "по 145-й" следователи стали возбуждать по ранее отданному указанию председателя СК Ивана Носкевича для более тщательного установления причин, условий, мотива и с целью подробного разбирательства в случившемся.

В СК отметили, что доследственные проверки, которые ранее проводились по таким случаям, не дают возможности применить весь комплекс процессуальных мер и следственных действий для подробного разбирательства.

Алкоголь и травмы

В СК отметили, что погибшими являются школьники 16 и 17 лет из Смолевичского района.



© Sputnik / Виктор Толочко Следователи назвали версии гибели подростков в Жодино

По словам следователей, они получили телесные повреждения различной степени тяжести, смерть подростков наступила в результате сочетанной травмы головы, туловища и конечностей.

Также было установлено, что погибшие школьники перед смертью распивали спиртное, около 22:00 они направились к железнодорожной станции, по пути постоянно звонили знакомым.

Был ли поезд?

В СК отметили, что следствием рассматриваются различные версии случившегося, в том числе и травмирование железнодорожным транспортом, несмотря на то, что признаки "прямого столкновения" отсутствуют.