ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смерть подростков на ж/д в Жодино: зачем СК проверяет переписку?

09.08.2017 16:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Следователи изъяли компьютерную технику в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух подростков на железной дороге в Жодино, сообщили в СК.

Смерть подростков на ж/д в Жодино: зачем СК проверяет переписку?
CC BY 2.0 / Karoly Lorentey / Rusty Rails
Погибшие в Жодино подростки не были сбиты поездом

В минувший вторник рано утром сотрудники железной дороги обнаружили тела двух подростков. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"В рамках расследования уголовного дела назначены экспертные исследования, в том числе и по изъятой следователями компьютерной технике", — сообщили Sputnik в среду в СК.

По словам собеседников Sputnik, сотрудники криминалистического подразделения центрального аппарата Следственного комитета Беларуси начали проводить анализ сообщений, имеющихся в телефонах подростков.

В СК также подчеркнули, что, по предварительной информации гибель несовершеннолетних не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера.

"Редкая" статья Уголовного кодекса

В Следственном комитете разъяснили, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело по так называемой "редкой" статье Уголовного кодекса — 145 "Доведение до самоубийства".

По словам собеседников агентства, уголовные дела по фактам гибели или суицидов несовершеннолетних, "по 145-й" следователи стали возбуждать по ранее отданному указанию председателя СК Ивана Носкевича для более тщательного установления причин, условий, мотива и с целью подробного разбирательства в случившемся.

 В СК отметили, что доследственные проверки, которые ранее проводились по таким случаям, не дают возможности применить весь комплекс процессуальных мер и следственных действий для подробного разбирательства.

Алкоголь и травмы

В СК отметили, что погибшими являются школьники 16 и 17 лет из Смолевичского района.

Смерть подростков на ж/д в Жодино: зачем СК проверяет переписку?
© Sputnik / Виктор Толочко
Следователи назвали версии гибели подростков в Жодино

По словам следователей, они получили телесные повреждения различной степени тяжести, смерть подростков наступила в результате сочетанной травмы головы, туловища и конечностей.

Также было установлено, что погибшие школьники перед смертью распивали спиртное, около 22:00 они направились к железнодорожной станции, по пути постоянно звонили знакомым.

Был ли поезд?

В СК отметили, что следствием рассматриваются различные версии случившегося, в том числе и травмирование железнодорожным транспортом, несмотря на то, что признаки "прямого столкновения" отсутствуют.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анализ сообщений, имеющихся в телефонах подростков, проводят сотрудники криминалистического подразделения центрального аппарата Следственного комитета...

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика