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Смерть подростков на ж/д в Жодино: зачем СК проверяет переписку?
09.08.2017 16:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Следователи изъяли компьютерную технику в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух подростков на железной дороге в Жодино, сообщили в СК.
В минувший вторник рано утром
"В рамках расследования уголовного дела назначены экспертные исследования, в том числе и по изъятой следователями компьютерной технике", — сообщили Sputnik в среду в СК.
По словам собеседников Sputnik, сотрудники криминалистического подразделения центрального аппарата Следственного комитета Беларуси начали проводить анализ сообщений, имеющихся в телефонах подростков.
В СК также подчеркнули, что, по предварительной информации гибель несовершеннолетних не связана с влиянием социальных сетей и не носит криминального характера.
"Редкая" статья Уголовного кодекса
В Следственном комитете разъяснили, в связи с чем следователи возбудили уголовное дело по так называемой "редкой" статье Уголовного кодекса — 145 "Доведение до самоубийства".
По словам собеседников агентства, уголовные дела по фактам гибели или суицидов несовершеннолетних, "по 145-й" следователи стали возбуждать по ранее отданному указанию председателя СК Ивана Носкевича для более тщательного установления причин, условий, мотива и с целью подробного разбирательства в случившемся.
В СК отметили, что доследственные проверки, которые ранее проводились по таким случаям, не дают возможности применить весь комплекс процессуальных мер и следственных действий для подробного разбирательства.
Алкоголь и травмы
В СК отметили, что погибшими являются школьники 16 и 17 лет из Смолевичского района.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам следователей, они получили телесные повреждения различной степени тяжести, смерть подростков наступила в результате сочетанной травмы головы, туловища и конечностей.
Также было установлено, что погибшие школьники перед смертью распивали спиртное, около 22:00 они направились к железнодорожной станции, по пути постоянно звонили знакомым.
Был ли поезд?
В СК отметили, что следствием рассматриваются различные версии случившегося, в том числе и травмирование железнодорожным транспортом, несмотря на то, что признаки "прямого столкновения" отсутствуют.
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Анализ сообщений, имеющихся в телефонах подростков, проводят сотрудники криминалистического подразделения центрального аппарата Следственного комитета...
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