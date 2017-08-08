СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с байкером под Брестом

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Уголовное дело возбуждено по факту дорожно-транспортного происшествия в Брестском районе, в результате которого погиб 20-летний юноша, сообщили в Следственном комитете Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ рассказала подробности ДТП с участием МАЗа и Suzuki под Брестом

ДТП произошло 7 августа примерно в 23 часа возле деревни Прилуки. По предварительной версии, грузовик коммунального хозяйства МАЗ под управлением 38-летнего брестчанина, выезжая с второстепенной дороги на перекресток, не пропустил мотоциклиста, который двигался по главной дороге Р94. Мотоцикл Suzuki направлялся в сторону погранперехода.

В результате столкновения 20-летний пассажир Suzuki от полученных травм скончался на месте происшествия . Водитель мотоцикла, житель деревни Знаменка, с многочисленными травмами был доставлен в больницу. У него были права нужной категории, оба мужчины ехали в мотошлемах, уточнили в СК.

Водитель МАЗ, согласно результатам освидетельствования, был трезв, в кабине он находился один.

Уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбудил Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Беларуси.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами аварии, поделиться информацией по телефонам 8 0162 52 89 19, 8 (029) 528 24 82 или позвонить в дежурную часть УСК по Брестской области: 8 0162 27 37 00.