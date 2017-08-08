Эксперт о взломе Instagram Комаровки: может, это была месть?

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Эксперт в области расследования преступлений в сфере высоких технологий не исключает, что неизвестные хакеры взломали аккаунт Instagram КТУП "Комаровский рынок" из-за мести.

Руководство рынка обратилось в столичное ГУВД с заявлением о привлечении к ответственности хакеров, взломавших аккаунт столичного рынка в Instagram. Милиция начала проверку.

"Сложно говорить, какую из рабочих версий следствие считает основной, данную информацию вряд ли озвучат до завершения расследования. Но на экспертном уровне можно полагать, что аккаунт могли взломать из-за мести", — данное мнение высказал эксперт Sputnik в среду.

По его словам, анализ преступлений в сфере IT свидетельствует о том, хакерские атаки на интернет-ресурсы, не только на частные, совершаются во всем мире из-за мести, в том числе коммерческой. "И тогда фраза с требованием денег — это только для того, чтобы пустить следствие по ложному следу", — сказал эксперт.

Еще одной версией может быть та, согласно которой, аккаунт Комаровки взломали на спор, отметил собеседник агентства. "Нельзя исключать того, что юные дарования поспорили на аккаунт Комаровки. В Беларуси высокий уровень образования айтишников, а сферы приложения своих знаний и способностей мало, ребятам захотелось драйва. Эта версия также имеет право на жизнь", — сказал собеседник Sputnik.

Касаясь вопроса о том, будет ли раскрыто это преступление, эксперт сказал: "Жизнь показывает, что взломать легко, а найти, кто это сделал, трудно".

"Вряд ли это сделали иностранные хакеры. Ну, кому нужен аккаунт минского рынка. Злоумышленник мог сидеть в интернет-кафе рядом с рынком и сделать это", — сказал он.