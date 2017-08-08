ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт о взломе Instagram Комаровки: может, это была месть?

09.08.2017 17:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Эксперт в области расследования преступлений в сфере высоких технологий не исключает, что неизвестные хакеры взломали аккаунт Instagram КТУП "Комаровский рынок" из-за мести.

Руководство рынка обратилось в столичное ГУВД с заявлением о привлечении к ответственности хакеров, взломавших аккаунт столичного рынка в Instagram. Милиция начала проверку.

Эксперт о взломе Instagram Комаровки: может, это была месть?
© Фото: КТУП Комаровский рынок
Комаровка ждет благородства от взломщика аккаунта в Instagram

"Сложно говорить, какую из рабочих версий следствие считает основной, данную информацию вряд ли озвучат до завершения расследования. Но на экспертном уровне можно полагать, что аккаунт могли взломать из-за мести", — данное мнение высказал эксперт Sputnik в среду.

По его словам, анализ преступлений в сфере IT свидетельствует о том, хакерские атаки на интернет-ресурсы, не только на частные, совершаются во всем мире из-за мести, в том числе коммерческой. "И тогда фраза с требованием денег — это только для того, чтобы пустить следствие по ложному следу", — сказал эксперт.

Еще одной версией может быть та, согласно которой, аккаунт Комаровки взломали на спор, отметил собеседник агентства. "Нельзя исключать того, что юные дарования поспорили на аккаунт Комаровки. В Беларуси высокий уровень образования айтишников, а сферы приложения своих знаний и способностей мало, ребятам захотелось драйва. Эта версия также имеет право на жизнь", — сказал собеседник Sputnik.

Касаясь вопроса о том, будет ли раскрыто это преступление, эксперт сказал: "Жизнь показывает, что взломать легко, а найти, кто это сделал, трудно".

"Вряд ли это сделали иностранные хакеры. Ну, кому нужен аккаунт минского рынка. Злоумышленник мог сидеть в интернет-кафе рядом с рынком и сделать это", — сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За преступления в сфере IT, в соответствии с белорусским уголовным законодательством, предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СК возбудил дело по факту смертельного ДТП с байкером под Брестом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика