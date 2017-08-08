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Спасенный подростками из Мухавца молодой брестчанин умер в больнице

09.08.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг – Sputnik. Житель Бреста, спасенный 4 августа группой подростков на реке Мухавец, скончался в больнице, сообщила "Брестская газета" со ссылкой на представителя Брестского областного управления МЧС Юлию Колток.

Спасенный подростками из Мухавца молодой брестчанин умер в больнице
© Pixabay
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Инцидент на реке произошел ночью 4 августа – в Мухавце тонули 27-летняя жительница Гомельской области и 28-летний брестчанин. Когда подростки извлекли женщину из воды, она была в сознании, молодому человеку потребовались реанимационные мероприятия и его госпитализировали.

Как сообщает издание, брестчанин умер в больнице спустя несколько дней после произошедшего.

Как ранее неоднократно предупреждали в ОСВОД, гражданам при отдыхе на воды следует соблюдать ряд простых правил, которые помогут сохранить жизнь: не купаться в незнакомых местах и состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду вне официальных пляжей и не плавать в одиночестве.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина вместе с подругой купался в реке ночью и после спасения находился без сознания.

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