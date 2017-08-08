Спасенный подростками из Мухавца молодой брестчанин умер в больнице

МИНСК, 9 авг – Sputnik. Житель Бреста, спасенный 4 августа группой подростков на реке Мухавец, скончался в больнице, сообщила " Брестская газета " со ссылкой на представителя Брестского областного управления МЧС Юлию Колток.

Инцидент на реке произошел ночью 4 августа – в Мухавце тонули 27-летняя жительница Гомельской области и 28-летний брестчанин. Когда подростки извлекли женщину из воды, она была в сознании, молодому человеку потребовались реанимационные мероприятия и его госпитализировали.

Как сообщает издание, брестчанин умер в больнице спустя несколько дней после произошедшего.

Как ранее неоднократно предупреждали в ОСВОД, гражданам при отдыхе на воды следует соблюдать ряд простых правил, которые помогут сохранить жизнь: не купаться в незнакомых местах и состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду вне официальных пляжей и не плавать в одиночестве.