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Спасенный подростками из Мухавца молодой брестчанин умер в больнице
09.08.2017 17:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг – Sputnik. Житель Бреста, спасенный 4 августа группой подростков на реке Мухавец, скончался в больнице, сообщила "
Инцидент на реке произошел ночью 4 августа – в Мухавце тонули 27-летняя жительница Гомельской области и 28-летний брестчанин. Когда подростки извлекли женщину из воды, она была в сознании, молодому человеку потребовались реанимационные мероприятия и его госпитализировали.
Как сообщает издание, брестчанин умер в больнице спустя несколько дней после произошедшего.
Как ранее неоднократно предупреждали в ОСВОД, гражданам при отдыхе на воды следует соблюдать ряд простых правил, которые помогут сохранить жизнь: не купаться в незнакомых местах и состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду вне официальных пляжей и не плавать в одиночестве.
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Мужчина вместе с подругой купался в реке ночью и после спасения находился без сознания.
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