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Из горящей квартиры на улице Тухачевского спасли 57-летнего пенсионера

09.08.2017 18:50 — ЧП | Tut.by  
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Днем 9 августа спасатели выезжали на звонок о пожаре в доме по улице Тухачевского в Минске. 57-летний жилец квартиры сейчас в больнице с ожогами. Подробности сообщила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.


Пожар начался на втором этаже в 3-комнатной кватире. Поскольку дверь жилища была металлическая, спасатели проникли внутрь через балкон.

Оказалось, горел диван и вещи в жилой комнате. В коридоре у входной двери нашли 57-летнего мужчину, его передали медикам. Он был в сознании, но пострадал.


«С отравлением продуктами горения, термоингаляционной травмой, ожогами головы, плеч 2−3 степеней (15% тела) он был госпитализирован», — сообщила Ольга Мельченко.

Причина пожара устанавливается, предположительно — неосторожность при курении. Соседи характеризуют мужчину «посредственно», хотя на учете он нигде не состоит.


Из соседних квартир спасатели с помощью масок вывели на свежий воздух четырех человек, в том числе 6-летнего мальчика. Никто не пострадал.

Известно, что всего в квартире живут две семьи. Во второй есть дети возрастом 11 и 5 лет, на момент происшествиях их не было дома — отдыхали на даче.

 
Теги: Минск
 
 
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Еще четырех человек вывели из задымленного подъезда с помощью специальных масок.

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