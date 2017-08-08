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Задержан водитель, подозреваемый в наезде на военных под Парижем
09.08.2017 19:18 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Задержанный на автотрассе А16 на севере Франции автомобилист является подозреваемым в нападении на военных в пригороде Парижа, подтвердил журналистам премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
© REUTERS Benoit Tessier
Подозреваемого задержали на трассе, соединяющей Париж и Булонь-сюр-Мер. Он находился за рулем автомобиля.
Инцидент произошел утром в среду: автомобиль BMW темного цвета наехал на группу военнослужащих операции Sentinelle, которые выходили из казармы в Леваллуа-Перре. Шесть человек получили ранения, к счастью, угрозы их жизни нет.
Водителю
Местные СМИ сообщили, что подозреваемый ранее не был известен французским спецслужбам. Однако он был известен полиции из-за небольших правонарушений.
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Во время задержания подозреваемый получил пять пулевых ранений, также пострадал один из полицейских.
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