Соцсети о нападении собак на детей: спасибо неравнодушным прохожим

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве, когда они играли на детской площадке, сообщили в среду очевидцы происшествия.

Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Криулина в областном центре. По словам пользователей соцсетей, неравнодушные прохожие, как могли, отгоняли агрессивных животных от детей. Юным приятелям пришлось даже залезть на железную конструкцию.



© Pixabay Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве

"Больше всего поразил водитель скорой помощи, который выскочил из машины с чем-то похожим на монтировку и оборонял детей до последнего, пока собаки не отступили", — рассказала в профильном сообществе жительница Могилева, на глазах у которой все происходило.

Местные жители также сообщили, что не впервые видели этих собак. Животные "сидят под машинами и периодически лают". Небезразличные граждане обращались по поводу отлова, но пока ситуация не изменилась.

Однако не все пользователи соцсетей одинаково смотрят на опасный случай. Некоторые считают, что дети сами могли вызвать агрессию собак.

"Собаки хоть одного ребенка покусали? Видимо, именно дети вели себя плохо по отношению к собакам", — считают пользователи.

Другие пишут, что это была "обычная собачья свадьба" и что собаки "как прибежали, так и убегут".

Но все же большинство относится к случившемуся с тревогой.