|
Создатель Instagram Комаровки: "Переговоры с хакерами веду до сих пор"
09.08.2017 21:05 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Неизвестные злоумышленники
По его словам, с неизвестными хакерами он пока не может договориться. Злоумышленники угрожают удалить все фото в аккаунте, если деньги не будут переведены.
"Переговоры с хакерами я веду до сих пор. Они лишь повторяют выдвинутое ранее требование: вернем аккаунт, если им заплатят 15 тысяч российских рублей. Платить, разумеется, никто не настроен, к расследованию подключилась милиция", — рассказал Ткачук в интервью
Между тем, создатель аккаунта Комаровки считает, что вернуть его можно и без установления злоумышленников. По словам Ткачука, служба поддержки соцсети должна проверить, кому на самом деле принадлежит страница. И после этого все вернется на места, а "выкуп" не понадобится.
Аккаунты столичного Комаровского рынка в соцсетях довольно популярны. Страница в Instagram собрала более 20 тысяч подписчиков. Читатели отзывались с теплотой об аккаунте и ценили душевные публикации и творчество его создателей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководство рынка обратилось в столичное ГУВД с заявлением о привлечении к ответственности хакеров, милиция начала проверку.
|
Архив (ЧП)
Комментарии