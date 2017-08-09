МИНСК, 9 авг — Sputnik. Неизвестные злоумышленники взломали аккаунт КТУП "Комаровский рынок" в Instagram и потребовали деньги, чтобы его вернуть, сообщил начальник отдела социального развития предприятия Иван Ткачук.

По его словам, с неизвестными хакерами он пока не может договориться. Злоумышленники угрожают удалить все фото в аккаунте, если деньги не будут переведены.

"Переговоры с хакерами я веду до сих пор. Они лишь повторяют выдвинутое ранее требование: вернем аккаунт, если им заплатят 15 тысяч российских рублей. Платить, разумеется, никто не настроен, к расследованию подключилась милиция", — рассказал Ткачук в интервью SB.BY

Между тем, создатель аккаунта Комаровки считает, что вернуть его можно и без установления злоумышленников. По словам Ткачука, служба поддержки соцсети должна проверить, кому на самом деле принадлежит страница. И после этого все вернется на места, а "выкуп" не понадобится.

​Аккаунты столичного Комаровского рынка в соцсетях довольно популярны. Страница в Instagram собрала более 20 тысяч подписчиков. Читатели отзывались с теплотой об аккаунте и ценили душевные публикации и творчество его создателей.