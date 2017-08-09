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Создатель Instagram Комаровки: "Переговоры с хакерами веду до сих пор"

09.08.2017 21:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 авг — Sputnik. Неизвестные злоумышленники взломали аккаунт КТУП "Комаровский рынок" в Instagram и потребовали деньги, чтобы его вернуть, сообщил начальник отдела социального развития предприятия Иван Ткачук.

Создатель Instagram Комаровки: "Переговоры с хакерами веду до сих пор"
© Pixabay
Эксперт о взломе Instagram Комаровки: может, это была месть?

По его словам, с неизвестными хакерами он пока не может договориться. Злоумышленники угрожают удалить все фото в аккаунте, если деньги не будут переведены.

"Переговоры с хакерами я веду до сих пор. Они лишь повторяют выдвинутое ранее требование: вернем аккаунт, если им заплатят 15 тысяч российских рублей. Платить, разумеется, никто не настроен, к расследованию подключилась милиция", — рассказал Ткачук в интервью SB.BY

Между тем, создатель аккаунта Комаровки считает, что вернуть его можно и без установления злоумышленников. По словам Ткачука, служба поддержки соцсети должна проверить, кому на самом деле принадлежит страница. И после этого все вернется на места, а "выкуп" не понадобится.

​Аккаунты столичного Комаровского рынка в соцсетях довольно популярны. Страница в Instagram собрала более 20 тысяч подписчиков. Читатели отзывались с теплотой об аккаунте и ценили душевные публикации и творчество его создателей.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководство рынка обратилось в столичное ГУВД с заявлением о привлечении к ответственности хакеров, милиция начала проверку.

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