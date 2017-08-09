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Землетрясение в Китае: число жертв выросло до 20, пострадал 431 человек

10.08.2017 08:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Количество жертв землетрясения, которое произошло во вторник 8 августа в юго-западной китайской провинции Сычуань, возросло до двух десятков, пострадали более 430 человек, сообщили в четверг власти КНР.

Землетрясение в Китае: число жертв выросло до 20, пострадал 431 человек
© REUTERS CNS/Feng Zheng
Число жертв мощного землетрясения в Китае достигло 19 человек

Ранее местные власти проинформировали о 19 погибших гражданах и более 340 пострадавших.

"По состоянию на 12:00 (07:00 по минскому времени – Sputnik) погибли 20 человек, еще 431 человек пострадал", – говорится в сообщении администрации Нгава-Тибетско-Цянского автономного округа.

Ранее китайские власти проинформировали, что при операции по ликвидации последствий землетрясения из провинции Сычуань вывезли из зоны бедствия 126 иностранных туристов. При этом среди пострадавших есть несколько иностранцев, по данным СМИ – граждане Канады и Франции.

Ряд стран уже заявил о готовности оказать КНР помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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Землетрясение, магнитуда которого составила 6,5 балла, произошло в 21:19 в уезде Цзючжайгоу, находящемся в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе (провинция Сычуань). После землетрясения в регионе сейсмологи зафиксировали более 1700 афтершоков.

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Теги: Минск
 
 
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Ряд стран уже заявил о готовности оказать КНР помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

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