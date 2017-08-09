МИНСК, 10 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший на витебском кондитерском комбинате "Витьба", сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.



© Фото: ГАИ Минского района МАЗ с опилками загорелся во время движения в Минском районе

Инцидент на предприятии пищевой промышленности произошел накануне: спасателей о возгорании проинформировали в 17:46.

"Поступило сообщение о пожаре в административном здании коммунального производственного унитарного предприятия "Кондитерский комбинат "Витьба", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.