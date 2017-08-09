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Пожар произошел на кондитерском комбинате "Витьба"
10.08.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший на витебском кондитерском комбинате "Витьба", сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.
© Фото: ГАИ Минского района
Инцидент на предприятии пищевой промышленности произошел накануне: спасателей о возгорании проинформировали в 17:46.
"Поступило сообщение о пожаре в административном здании коммунального производственного унитарного предприятия "Кондитерский комбинат "Витьба", – сказали в МЧС.
В управлении также сообщили, что в результате огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.
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Огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.
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