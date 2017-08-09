ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пожар произошел на кондитерском комбинате "Витьба"

10.08.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший на витебском кондитерском комбинате "Витьба", сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.

Пожар произошел на кондитерском комбинате "Витьба"
© Фото: ГАИ Минского района
МАЗ с опилками загорелся во время движения в Минском районе

Инцидент на предприятии пищевой промышленности произошел накануне: спасателей о возгорании проинформировали в 17:46. 

"Поступило сообщение о пожаре в административном здании коммунального производственного унитарного предприятия "Кондитерский комбинат "Витьба", – сказали в МЧС.

В управлении также сообщили, что в результате огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Огнем был уничтожен дверной проем, находящийся на техническом этаже административного здания.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Тайный "охотник" на домашних котов появился в Бобруйске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика