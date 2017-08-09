Захват отеля в Риге: ущерб арендатору составит примерно 150 тыс. евро

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Приостановка деятельности отеля Hotel Garden Palace, который был захвачен вооруженными людьми, может нанести владельцам убытки в размере 150 тысяч евро, заявил журналистам представитель компании-арендатора, Sun Seasons, Мартиньш Шмитс.

Гостиницу в центре Риги захватили неизвестные в ночь на среду . По некоторой информации, они были вооружены. Вход в отель заблокирован, на территории находится большое количество людей в военной форме. Полицейские считают, что конфликт возник между владельцем, компанией 996 Freecom, и арендатором.

"Речь может идти (об ущербе) от 150 тысяч евро", — сообщил Шмитс представителям СМИ.

Он отметил, что в гостинице находятся пять вооруженных людей, они запрещают сотрудникам и туристам находиться в ней. Однако Шмитс добавил, что отель может возобновить работу в четверг вечером или в пятницу утром.

Четырехзвездочный отель Hotel Garden Palace находится в историческом центре Риги.