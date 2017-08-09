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Захват отеля в Риге: ущерб арендатору составит примерно 150 тыс. евро
10.08.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Приостановка деятельности отеля Hotel Garden Palace, который был захвачен вооруженными людьми, может нанести владельцам убытки в размере 150 тысяч евро, заявил журналистам представитель компании-арендатора, Sun Seasons, Мартиньш Шмитс.
Гостиницу в центре Риги
"Речь может идти (об ущербе) от 150 тысяч евро", — сообщил Шмитс представителям СМИ.
Он отметил, что в гостинице находятся пять вооруженных людей, они запрещают сотрудникам и туристам находиться в ней. Однако Шмитс добавил, что отель может возобновить работу в четверг вечером или в пятницу утром.
Четырехзвездочный отель Hotel Garden Palace находится в историческом центре Риги.
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Правоохранительные органы считают, что причиной захвата здания мог стать конфликт между владельцем и арендатором.
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