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Захват отеля в Риге: ущерб арендатору составит примерно 150 тыс. евро

10.08.2017 08:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Приостановка деятельности отеля Hotel Garden Palace, который был захвачен вооруженными людьми, может нанести владельцам убытки в размере 150 тысяч евро, заявил журналистам представитель компании-арендатора, Sun Seasons, Мартиньш Шмитс.

Захват отеля в Риге: ущерб арендатору составит примерно 150 тыс. евро
© Фото: Facebook / Патрульна поліція Львова
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Гостиницу в центре Риги захватили неизвестные в ночь на среду. По некоторой информации, они были вооружены. Вход в отель заблокирован, на территории находится большое количество людей в военной форме. Полицейские считают, что конфликт возник между владельцем, компанией 996 Freecom, и арендатором.

"Речь может идти (об ущербе) от 150 тысяч евро", — сообщил Шмитс представителям СМИ.

Он отметил, что в гостинице находятся пять вооруженных людей, они запрещают сотрудникам и туристам находиться в ней. Однако Шмитс добавил, что отель может возобновить работу в четверг вечером или в пятницу утром.

Четырехзвездочный отель Hotel Garden Palace находится в историческом центре Риги.

 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы считают, что причиной захвата здания мог стать конфликт между владельцем и арендатором.

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