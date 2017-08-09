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Тайный "охотник" на домашних котов появился в Бобруйске

10.08.2017 07:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Неизвестный охотится на домашних котов в Бобруйске – питомцы у жителей города начали пропадать или возвращаться раненными самодельными дротиками, сообщил Бобруйский интернет-портал.

Тайный "охотник" на домашних котов появился в Бобруйске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Порталу об исчезновении котов в районе Фандок сообщили местные жители.

По информации бобруйчан, домашние животные несколько недель назад начали бесследно пропадать или возвращаться к хозяевам с улицы с самодельными дротиками из проволоки в различных частях тела. Местные жители предполагают, что на котов начал "охоту" неизвестный злоумышленник с пневматическим оружием.

Жители района с помощью издания призвали граждан более внимательно относиться к своим животным, а неизвестного "охотника" – прекратить издеваться над котами.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Домашние животные несколько недель назад начали бесследно пропадать или возвращаться к хозяевам с улицы с самодельными дротиками из проволоки в различных частях...

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