МИНСК, 10 авг – Sputnik. Неизвестный охотится на домашних котов в Бобруйске – питомцы у жителей города начали пропадать или возвращаться раненными самодельными дротиками, сообщил Бобруйский интернет-портал .



© Sputnik / Виктор Толочко Соцсети о нападении собак на детей: спасибо неравнодушным прохожим

Порталу об исчезновении котов в районе Фандок сообщили местные жители.

По информации бобруйчан, домашние животные несколько недель назад начали бесследно пропадать или возвращаться к хозяевам с улицы с самодельными дротиками из проволоки в различных частях тела. Местные жители предполагают, что на котов начал "охоту" неизвестный злоумышленник с пневматическим оружием.

Жители района с помощью издания призвали граждан более внимательно относиться к своим животным, а неизвестного "охотника" – прекратить издеваться над котами.

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