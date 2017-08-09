|
Тайный "охотник" на домашних котов появился в Бобруйске
10.08.2017 07:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Неизвестный охотится на домашних котов в Бобруйске – питомцы у жителей города начали пропадать или возвращаться раненными самодельными дротиками, сообщил
© Sputnik / Виктор Толочко
Порталу об исчезновении котов в районе Фандок сообщили местные жители.
По информации бобруйчан, домашние животные несколько недель назад начали бесследно пропадать или возвращаться к хозяевам с улицы с самодельными дротиками из проволоки в различных частях тела. Местные жители предполагают, что на котов начал "охоту" неизвестный злоумышленник с пневматическим оружием.
Жители района с помощью издания призвали граждан более внимательно относиться к своим животным, а неизвестного "охотника" – прекратить издеваться над котами.
Стая бродячих собак напала на детей в Могилеве >>
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Домашние животные несколько недель назад начали бесследно пропадать или возвращаться к хозяевам с улицы с самодельными дротиками из проволоки в различных частях...
|
Архив (ЧП)
Комментарии