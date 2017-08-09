|
СК назвал как минимум две версии гибели подростков на рельсах в Жодино
10.08.2017 09:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Следователи отрабатывают как минимум две версии гибели двух школьников на железной дороге в Жодино, об этом было заявлено в новостной программе в эфире телеканала "Беларусь 1".
В минувший вторник рано утром сотрудники железной дороги
Как было отмечено в сюжете, по одной из версий школьников, одному из которых 16, а другому 17 лет, зацепил движущийся поезд. Второй основной версией является то, что подростки, которые были в состоянии алкогольного опьянения, запрыгнули на движущийся поезд, но не смогли удержаться и упали с него.
Следователи исключили версии о прямом столкновении школьников с поездом и о насильственной смерти школьников.
Как отметили в СК, в настоящее время следователи опрашивают всех, кто общался с подростками накануне их гибели. Эксперты установили, что смерть школьников наступила в результате травм головы и туловища.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи продолжают опрашивать всех, кто общался с подростками накануне их гибели.
|
Архив (ЧП)
Комментарии