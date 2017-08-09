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Пять человек спасены на пожаре в Минске
10.08.2017 09:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сотрудники МЧС спасли пять человек на пожаре в Минске в доме на улице Тухачевского, сообщили в Минском городском управлении по чрезвычайным ситуациям.
В минувшую среду 14:59 на номер "101" от прохожего поступило сообщение о загорании в квартире по улице Тухачевского.
"По прибытии к месту вызова работников МЧС из окна на втором этаже наблюдался дым средней концентрации. Поскольку дверь жилища была металлическая, спасатели проникли внутрь через окно второго этажа", — сообщили Sputnik в МЧС.
Спасатели в ходе разведки установили, что произошло загорание дивана и имущества в жилой комнате трехкомнатной квартиры, рассказали собеседники агентства.
По их словам, в коридоре возле входной двери спасатели нашли 57-летнего хозяина квартиры, он был в сознании, спасатели вывели его из дома и передали медикам.
"С отравлением продуктами горения, термоингаляционной травмой, ожогами 1-3 10% он был госпитализирован в больницу", — сказали в МЧС.
При помощи масок для спасаемых из не горящих соседних квартир были спасены еще четыре человека, в том числе и шестилетний мальчик, эти жильцы не пострадали.
Причина
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Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожность при курении хозяина квартиры.
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