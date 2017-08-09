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В четырех деревнях под Витебском нашли более 120 боеприпасов времен войны

10.08.2017 09:52 — ЧП | Tut.by  
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Возле четырех деревень в Витебском районе обнаружили более 120 артиллерийских снарядов и минометных мин времен Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба милиции региона.

На поле рядом с деревней Копти обнаружили 51 артиллерийский снаряд (калибров 152, 88 и 75 мм). А на берегу реки Зароновка возле деревни Малые Летцы нашли 72 минометные мины калибра 82 мм.

В лесу вблизи деревни Косово Витебского района грибник увидел на поляне артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Саперы также выезжали по вызову в деревню Топорино — рабочие, которые убирали там камни на поле, нашли минометную мину калибра 50 мм.

Все боеприпасы уничтожили.

 
Теги: Витебск
 
 
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Возле четырех деревень в Витебском районе обнаружили более 120 артиллерийских снарядов и минометных мин.

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