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В четырех деревнях под Витебском нашли более 120 боеприпасов времен войны
Возле четырех деревень в Витебском районе обнаружили более 120 артиллерийских снарядов и минометных мин времен Великой Отечественной войны,
На поле рядом с деревней Копти обнаружили 51 артиллерийский снаряд (калибров 152, 88 и 75 мм). А на берегу реки Зароновка возле деревни Малые Летцы нашли 72 минометные мины калибра 82 мм.
В лесу вблизи деревни Косово Витебского района грибник увидел на поляне артиллерийский снаряд калибра 76 мм.
Саперы также выезжали по вызову в деревню Топорино — рабочие, которые убирали там камни на поле, нашли минометную мину калибра 50 мм.
Все боеприпасы уничтожили.
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Возле четырех деревень в Витебском районе обнаружили более 120 артиллерийских снарядов и минометных мин.
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Архив (ЧП)
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