МИНСК, 10 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Hyundai Solaris получил значительные механические повреждения в результате столкновения с лосем в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Авария произошла накануне около 23:00 на 359-м километре автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации".

"Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris и двигаясь в направлении Бреста совершил наезд на неожиданно выбежавшего лося", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что при столкновении машина получила сильные механические повреждения, 52-летний водитель не пострадал.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку.