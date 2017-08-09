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Ночное ДТП с лосем в Минском районе: "всмятку" легковой Hyundai

10.08.2017 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Легковой автомобиль Hyundai Solaris получил значительные механические повреждения в результате столкновения с лосем в Минском районе, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

Ночное ДТП с лосем в Минском районе: "всмятку" легковой Hyundai
© Фото: Ранак
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Авария произошла накануне около 23:00 на 359-м километре автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации".

"Водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris и двигаясь в направлении Бреста совершил наезд на неожиданно выбежавшего лося", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что при столкновении машина получила сильные механические повреждения, 52-летний водитель не пострадал.

В настоящее время Госавтоинспекция проводит по факту ДТП проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Животное выбежало на дорогу неожиданно, водитель не успел среагировать на его появление.

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