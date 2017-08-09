|
BMW на "олимпийке" под Минском сбил ночью двух человек
10.08.2017 10:30 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Два пешехода пострадали в результате аварии в Минском районе и были помещены в больницу, сообщила Sputnik в четверг старший инспектор по агитации ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.
© Фото: ГАИ Бреста
Авария произошла около 00:20 на 369-м километре автодороги М1 "Брест – Минск – Граница Российской Федерации" вблизи деревни Замосточье.
"Водитель автомобиля BMW совершил наезд на стоящих в полосе движения пешеходов", – сказала Сильченко.
Представитель ГАИ также сообщила, что 33 и 53-летний граждане получили множественные травмы и были доставлены скорой в Минскую областную клиническую больницу.
По словам Сильченко, оба пострадавших в нарушение ПДД не были обозначены световозвращающими элементами. В настоящее время по факту аварии проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оба пострадавших в нарушение ПДД не были обозначены световозвращающими элементами.
|
Архив (ЧП)
Комментарии