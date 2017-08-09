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Белорусская яхта терпела бедствие у берегов Крыма

10.08.2017 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым оказали помощь терпевшей бедствие белорусской яхте, которой был поднят флаг Беларуси, сообщило РИА Новости Крым, ссылаясь на пресс-службу УФСБ по РК.

Белорусская яхта терпела бедствие у берегов Крыма
© Sputnik Нина Зотина
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Пограничный сторожевой корабль, патрулировавший в Черном море, 8 августа в 18.10 от капитана белорусской яхты, которая имеет порт прописки Брест, в радиоэфире принял сигнал о помощи.

"Из радиосообщения следовало, что судно, находясь в 3-4 милях от берега, терпит бедствие из-за усилившегося ветра, который уносит его все дальше в открытое море", – сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что было принято решение немедленно проводить спасательную операцию 

"Экипаж сторожевого катера "Мангуст" через полчаса уже был в районе мыса Николая и оказывал помощь терпящему бедствие судну. На свой борт "мангуст" принял 5 брестских путешественников. Их яхту отбуксировали в бухту Тихая", – сообщили в пресс-службе. 

По словам сотрудников пресс-службы, спасенные моряки рассказали, что все они – граждане Беларуси и свой очередной отпуск решили провести в морском круизе вдоль Крымского побережья.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Пять моряков из Беларуси решили очередной отпуск решили провести в морском круизе по Крымскому побережью.

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