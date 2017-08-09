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Ночные гонки: 8 протоколов составили на пьяного байкера в Минске
10.08.2017 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг – Sputnik. Восемь протоколов составили сотрудники Госавтоинспекции на нетрезвого байкера, которого сумели остановить лишь после погони на служебном автомобиле, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Нарушителя заметили на улице Слободской – он проехал на красный свет на перекрестке с улицей Есенина. На требования сотрудников милиции остановиться мотоциклист не отреагировал и продолжил движение.
Мужчину задержали лишь в гаражном массиве, расположенном на улице Брикета.
От медицинского освидетельствования байкер отказался, но, по словам сотрудников ГАИ, имел все признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что ранее мотоциклист ранее уже был лишен права управления транспортным средством за нетрезвое вождение.
В отношении лихача сотрудники Госавтоинспекции составили восемь протоколов.
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Нетрезвый мотоциклист проехал на красный свет и не отреагировал на требование инспекторов ГАИ остановится.
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