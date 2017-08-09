Пьяный эксгибиционист демонстрировал половые органы на вокзале в Гродно

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Мужчина, наплевавший на все этические и моральные устои, был задержан на железнодорожном вокзале в Гродно, сообщили Sputnik в четверг в областном УВД.

Нарушитель находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, отметили в правоохранительных органах. Он демонстрировал свое "достоинство" посетителям вокзала.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1, ст.339 Уголовного кодекса Беларуси (Хулиганство).

В УВД также отметили, что большое количество преступлений совершается пьяными людьми. При этом многие граждане не знаю своей меры, подчеркнули в правоохранительных органах.