МИНСК, 10 авг — Sputnik. Неподалеку от города Литл-Рок фура, перевозившая пиццу, врезалась в эстакаду, в результате чего трасса была закрыта из-за разбросанной еды.

Инцидент произошел в минувшую среду: грузовик, перевозивший замороженную пиццу, врезался в эстакаду. В результате аварии сотни коробок с пиццей оказались разбросанными на дороге.

Чтобы разобрать завалы пиццы, дорожные службы перекрыли трассу на четыре часа и выделили для уборки шоссе трактор. Очевидцы засняли груду разбросанных по дороге пицц и работу транспортников.

В результате ДТП никто, кроме пиццы, не пострадал. А многие местные жители расстроились тому, что запасы вкусной пищи уменьшились.

It's not delivery, it's (1,000) DiGiourno! Crews scoop up pepperoni pies plastered on I-30 #ARNews pic.twitter.com/2SV9JdLqg1 — Emma Pettit (@EmmaJanePettit) 9 августа 2017 г.

​"Это такая трагическая сцена, так много потрачено впустую", — написала одна из пользовательниц Twitter под видеозаписью.

О тех, кто пропустил доставку пиццы из-за аварии, не сообщается.