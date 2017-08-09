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Очевидец снял "смерть" тысячи пицц на трассе в Арканзасе

10.08.2017 12:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Неподалеку от города Литл-Рок фура, перевозившая пиццу, врезалась в эстакаду, в результате чего трасса была закрыта из-за разбросанной еды.

Очевидец снял "смерть" тысячи пицц на трассе в Арканзасе
© Sputnik/
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Инцидент произошел в минувшую среду: грузовик, перевозивший замороженную пиццу, врезался в эстакаду. В результате аварии сотни коробок с пиццей оказались разбросанными на дороге.

Чтобы разобрать завалы пиццы, дорожные службы перекрыли трассу на четыре часа и выделили для уборки шоссе трактор. Очевидцы засняли груду разбросанных по дороге пицц и работу транспортников.

В результате ДТП никто, кроме пиццы, не пострадал. А многие местные жители расстроились тому, что запасы вкусной пищи уменьшились.

​"Это такая трагическая сцена, так много потрачено впустую", — написала одна из пользовательниц Twitter под видеозаписью.

О тех, кто пропустил доставку пиццы из-за аварии, не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Разбросанную после ДТП пиццу собирали трактором, участок дороги закрывали для уборки на четыре часа.

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