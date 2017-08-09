|
Очевидец снял "смерть" тысячи пицц на трассе в Арканзасе
10.08.2017 12:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Неподалеку от города Литл-Рок фура, перевозившая пиццу, врезалась в эстакаду, в результате чего трасса была закрыта из-за разбросанной еды.
Инцидент произошел в минувшую среду: грузовик, перевозивший замороженную пиццу, врезался в эстакаду. В результате аварии сотни коробок с пиццей оказались разбросанными на дороге.
Чтобы разобрать завалы пиццы, дорожные службы перекрыли трассу на четыре часа и выделили для уборки шоссе трактор. Очевидцы засняли груду разбросанных по дороге пицц и работу транспортников.
В результате ДТП никто, кроме пиццы, не пострадал. А многие местные жители расстроились тому, что запасы вкусной пищи уменьшились.
"Это такая трагическая сцена, так много потрачено впустую", — написала одна из пользовательниц Twitter под видеозаписью.
О тех, кто пропустил доставку пиццы из-за аварии, не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разбросанную после ДТП пиццу собирали трактором, участок дороги закрывали для уборки на четыре часа.
|
Архив (ЧП)
Комментарии