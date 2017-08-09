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Mazda врезалась в КамАЗ под Копылем: погиб молодой водитель

10.08.2017 12:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Водитель легкового автомобиля получил смертельные ранения в результате столкновения с грузовиком в Копыльском районе, сообщили Sputnik в четверг в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Mazda врезалась в КамАЗ под Копылем: погиб молодой водитель
© Фото: ГАИ Минского района
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Авария произошла накануне утром возле деревни Дунаево на 104-м километре автодороги Е30 Барановичи – Осиповичи.

Как сообщили в инспекции, 27-летний молодой человек, находившийся за рулем машины Mazda, не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу, где врезался в КамАЗ.

От полученных ранений водитель легковушки скончался на месте происшествия, 55-летний мужчина, управлявший грузовиком, был госпитализирован.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело, в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой человек на легковушке не справился с управлением и выехал на "встречку".

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