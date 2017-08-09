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Пожар на "Витьбе": какие еще предприятия горели в Беларуси?
10.08.2017 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Компетентные органы выясняют причины
Пожар на предприятии, которое выпускает сухие завтраки и другие мучные изделия, произошел в минувшую среду в конце рабочего дня, спасатели получили сообщение о возгорании в 17:46.
"Пожар произошел в административном здании фабрики. Огнем уничтожен дверной проем на техническом этаже", — сообщили в Sputnik в МЧС.
Пострадавших нет, идет выяснение причин возгорания, отметили спасатели.
Кондитерская фабрика "Витьба" выпускает мучные кондитерские изделия, в том числе сухие завтраки.
Этой не первый случай в этом году, когда на крупных предприятиях Беларуси возникают пожары. В частности, в июне случился
В начале января 2017 года пожар случился на ОАО "Нафтан" в Новополоцке. По данным спасателей, ожоги 4% тела получил машинист технологических насосов. Тушили ночной пожар на "Нафтане" 30 единиц техники МЧС.
Самым крупным пожаром на предприятии в Беларуси считается пожар на фабрике "Пинскдрев" зимой 2011 года. Тогда погибли 14 человек, более 20 получили травмы. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении гендиректора "Пинскдрева" Лорана Аринича, он скрылся за границей, до сих пор белорусские прокуроры добиваются его выдачи.
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Спасатели и администрация предприятия проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причин возгорания на кондитерской фабрике.
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