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Пожар на "Витьбе": какие еще предприятия горели в Беларуси?

10.08.2017 13:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Компетентные органы выясняют причины пожара на кондитерской фабрике "Витьба" в Витебске, сообщили в МЧС.

Пожар на предприятии, которое выпускает сухие завтраки и другие мучные изделия, произошел в минувшую среду в конце рабочего дня, спасатели получили сообщение о возгорании в 17:46.

Пожар на "Витьбе": какие еще предприятия горели в Беларуси?
© Pixabay
Пожар произошел на кондитерском комбинате "Витьба"

"Пожар произошел в административном здании фабрики. Огнем уничтожен дверной проем на техническом этаже", — сообщили в Sputnik в МЧС.

Пострадавших нет, идет выяснение причин возгорания, отметили спасатели.

Кондитерская фабрика "Витьба" выпускает мучные кондитерские изделия, в том числе сухие завтраки.

Этой не первый случай в этом году, когда на крупных предприятиях Беларуси возникают пожары. В частности, в июне случился пожар на ОАО "Беларуськалий". Тогда более десяти единиц спасательной техники прибыли к месту происшествия. Установлено, что задымление было вызвано тлением конвейерной ленты на уровне 20 метров. Пострадавших не было.

В начале января 2017 года пожар случился на ОАО "Нафтан" в Новополоцке. По данным спасателей, ожоги 4% тела получил машинист технологических насосов. Тушили ночной пожар на "Нафтане" 30 единиц техники МЧС.

Самым крупным пожаром на предприятии в Беларуси считается пожар на фабрике "Пинскдрев" зимой 2011 года. Тогда погибли 14 человек, более 20 получили травмы. Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении гендиректора "Пинскдрева" Лорана Аринича, он скрылся за границей, до сих пор белорусские прокуроры добиваются его выдачи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Спасатели и администрация предприятия проводят проверочные мероприятия, направленные на установление причин возгорания на кондитерской фабрике.

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