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Мужчина попал ногой в мотокультиватор в Минском районе

10.08.2017 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась жителю Минского района для извлечения зажатой в мотокультиваторе ноги, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном управлении МЧС.

Мужчина попал ногой в мотокультиватор в Минском районе
© Фото: УМЧС по Минской области
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Инцидент в деревне Новое Поле произошел накануне, в МЧС информация о пострадавшем сельчанине поступила в 11:31.

"Поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, ногу которого зажало в механизме мотокультиватора", – сказали в МЧС.

По информации управления, житель Нового Поля работал с применением малогабаритной сельхозтехники на территории частного домовладения.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.

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