Мужчина попал ногой в мотокультиватор в Минском районе

МИНСК, 10 авг – Sputnik. Помощь спасателей понадобилась жителю Минского района для извлечения зажатой в мотокультиваторе ноги, сообщили Sputnik в четверг в Минском областном управлении МЧС.



© Фото: УМЧС по Минской области МЧС: жителя Мяделя засыпало грунтом, когда он сам копал траншею

Инцидент в деревне Новое Поле произошел накануне, в МЧС информация о пострадавшем сельчанине поступила в 11:31.

"Поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, ногу которого зажало в механизме мотокультиватора", – сказали в МЧС.

По информации управления, житель Нового Поля работал с применением малогабаритной сельхозтехники на территории частного домовладения.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали гражданина, пострадавший с различными травмами был доставлен скорой в больницу.