ГАИ рассказала подробности эффектного задержания байкера в Минске

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Несколько экипажей ГАИ потребовалось для задержания одного байкера в центре Минска, чтобы обеспечить безопасность инспекторов и предотвратить опасные погони, объяснил скопление служебных автомобилей вечером в среду в столице начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ Мингорисполкома Сергей Зараник.



© Фото: ГАИ Минска Ночные гонки: 8 протоколов составили на пьяного байкера в Минске

Об эффектном задержании байкера в центре Минска сообщают СМИ. По словам очевидцев, к месту задержания съехались шесть служебных машин. Байкер стал целью инспекторов ГАИ после того, как в милицию позвонил недовольный высокопоставленный чиновник.

"Почему было много служебных машин? Во-первых, там подъехало много его коллег мотобайкеров. Видя такое количество байкеров, инспекторы подстраховывают себя. Это меры личной безопасности. А во-вторых, когда сотрудник говорит, что задерживает мотобайк, мы понимаем, что он может не остановиться, скрыться, начнется ненужная погоня, которая может привести к гибели людей. В этом случае подтягиваются ближайшие экипажи, чтобы оказать помощь", — объяснил Зараник.

Он подчеркнул, что это не устрашение, а обычные меры безопасности.

Зараник пояснил, что был звонок в 102 с сообщением, что мотоциклист нарушает ПДД в районе улицы Радужной. Таких звонков, по словам представителя столичной Госавтоинспекции, в дежурную службу поступает много.

"Данный участник дорожного движения ехал по встречной полосе, объезжая попутные транспортные средства, чтобы было быстрее. Далее он двигался по проспекту Победителей на заднем колесе. Перекресток Независимости — Ленина он проехал без разрешающей стрелки, выехал на проспект", — рассказал Зараник.

В отношении мотоциклиста сотрудники ГАИ составили три протокола: за выезд на встречную полосу, проезд светофора на красный свет и установленный с нарушением номерной знак.

"Государственный номерной знак у него был "нечитаем", как они культурно говорят. Он читаем, если только под колесо залезть", — пояснил представитель ГАИ Мингорисполкома.

Байк в настоящее время находится на стоянке ГАИ, назначена экспертиза. Инспекторов, по словам Зараника, смутила сварка. Поэтому было принято решение тщательнее изучить происхождение транспортного средства, как оно было ввезено в Беларусь.

"Смотрите, чтобы потом не оказалось, что человек нарушил закон в плане уголовной ответственности. Ввез мотоцикл контрабандой — это уже может быть мошенничество со страховыми компаниями", — пояснил представитель ГАИ.

При этом Зараник подчеркнул, что проспект в среду вечером не перекрывали, была закрыта только полоса. Однако это, по его словам, не создало существенных помех для движения транспорта, поскольку в это время интенсивного потока в центре города уже нет.