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Фотофакт: трактор перевернулся на проспекте Независимости в Минске
10.08.2017 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Авария произошла на перекрестке проспекта Независимости и улицы Калиновского в Минске, сообщил корреспондент Sputnik с места происшествия.
На месте ДТП работают инспекторы ГАИ, сотрудники скорой медицинской помощи и работники МЧС.
Трактор коммунальных служб опрокинулся днем в четверг. Что стало причиной аварии, не сообщается. По данным столичной ГАИ, никто не пострадал.
Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
ДТП произошло недалеко от торгового центра Dana Mall, где часом ранее сегодня
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На месте аварии работают сотрудники ГАИ и МЧС Минска, также прибыла бригада скорой медицинской помощи.
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