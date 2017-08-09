Фотофакт: трактор перевернулся на проспекте Независимости в Минске

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Авария произошла на перекрестке проспекта Независимости и улицы Калиновского в Минске, сообщил корреспондент Sputnik с места происшествия.

На месте ДТП работают инспекторы ГАИ, сотрудники скорой медицинской помощи и работники МЧС.

Трактор коммунальных служб опрокинулся днем в четверг. Что стало причиной аварии, не сообщается. По данным столичной ГАИ, никто не пострадал.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

ДТП произошло недалеко от торгового центра Dana Mall, где часом ранее сегодня открылся магазин Zara . Также для минчан свои двери распахнули Bershka, Stradivarius и Pull and Bear.