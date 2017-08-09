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Нетрезвого эксгибициониста задержали в Гродно

10.08.2017 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 авг — Sputnik. Житель Гродно, забыв об этических и моральных устоях, демонстрировал свои половые органы на городском вокзале, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Оголившегося мужчину заметили правоохранители и оперативно задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси ("Хулиганство").

Нетрезвого эксгибициониста задержали в Гродно
© Sputnik / Виктор Толочко
Пьяный эксгибиционист "засмущал" пассажиров вокзала в Гродно

Подозреваемому может грозит наказание начиная от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В УВД также отметили, что большинство преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения.

"У многих граждан отсутствует культура распития спиртного, а некоторые просто-напросто не знают своей меры", — отметили правоохранители.

Ранее инцидент с другим любителем "оголиться" произошел в Минске. Неизвестный мужчина демонстрировал свои половые органы на обочине МКАД. Случайными свидетелями такого "зрелища" стали люди, стоявшие на остановке общественного транспорта.

А в феврале текущего года милиция задержала мужчину, который ездил на машине в районе станции метро "Каменная горка" и демонстрировал половые органы несовершеннолетним девочкам.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Пьяный злоумышленник демонстрировал половые органы посетителям железнодорожного вокзала.

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