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Нетрезвого эксгибициониста задержали в Гродно
10.08.2017 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Житель Гродно, забыв об этических и моральных устоях,
Оголившегося мужчину заметили правоохранители и оперативно задержали злоумышленника. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части первой статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси ("Хулиганство").
© Sputnik / Виктор Толочко
Подозреваемому может грозит наказание начиная от общественных работ или штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
В УВД также отметили, что большинство преступлений происходит в состоянии алкогольного опьянения.
"У многих граждан отсутствует культура распития спиртного, а некоторые просто-напросто не знают своей меры", — отметили правоохранители.
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