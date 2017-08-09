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Терпевшую бедствие яхту белорусов отбуксировали в Крым
10.08.2017 15:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сторожевой катер "Мангуст" отбуксировал яхту типа "Катамаран" в бухту Тихая, передает
© Фото: УФСБ по РК
Инцидент произошел вечером 8 августа в Черном море. Пограничный сторожевой корабль получил в радиоэфире сигнал о помощи. Из радиосообщения капитана белорусской яхты следовало, что судно находилось в трех-четырех милях от берега. Оно терпело бедствие, так как ветер внезапно усилился и начал уносить яхту все дальше в открытое море.
Руководство Пограничного управления приняло решение незамедлительно провести спасательную операцию. Спустя полчаса сторожевой катер "Мангуст" в районе мыса Николая оказал помощь суну, терпевшему бедствие.
"Мангуст" принял на свой борт пятерых путешественников, а после этого отбуксировал яхту в бухту Тихая.
"По счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто из гостей
Спасенные рассказали, что являются гражданами Беларуси, а свой очередной отпуск решили провести в морском круизе по Крымскому побережью.
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Пять белорусских путешественников терпели бедствие на яхте из-за усилившегося ветра.
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