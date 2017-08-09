Терпевшую бедствие яхту белорусов отбуксировали в Крым

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Сторожевой катер "Мангуст" отбуксировал яхту типа "Катамаран" в бухту Тихая, передает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу УФСБ по РК.



© Фото: УФСБ по РК Белорусская яхта терпела бедствие у берегов Крыма

Инцидент произошел вечером 8 августа в Черном море. Пограничный сторожевой корабль получил в радиоэфире сигнал о помощи. Из радиосообщения капитана белорусской яхты следовало, что судно находилось в трех-четырех милях от берега. Оно терпело бедствие, так как ветер внезапно усилился и начал уносить яхту все дальше в открытое море.

Руководство Пограничного управления приняло решение незамедлительно провести спасательную операцию. Спустя полчаса сторожевой катер "Мангуст" в районе мыса Николая оказал помощь суну, терпевшему бедствие.

"Мангуст" принял на свой борт пятерых путешественников, а после этого отбуксировал яхту в бухту Тихая.

"По счастливому стечению обстоятельств в результате происшествия никто из гостей Крыма не пострадал, и уже сегодня они продолжили путешествие по намеченному маршруту", — отметили в пресс-службе УФСБ по РК.

Спасенные рассказали, что являются гражданами Беларуси, а свой очередной отпуск решили провести в морском круизе по Крымскому побережью.