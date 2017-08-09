Вандалы раскопали древний курганный могильник в Беларуси

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в связи с тем, что неизвестные вырыли ямы на территории памятника археологии "Курганный могильник раннего Средневековья" в Буда-Кошелевском районе Гомельской области, сообщили Sputnik в четверг в генеральной прокуратуре Беларуси.

Из отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Буда-Кошелевского райисполкома в милицию поступило сообщение о том, что в лесу на территории заказника "Буда-Кошелевский", где находится данный памятник археологии, имеются следы свежевыкопанных ям. Милиция отказала в возбуждении уголовного дела, но после прокурорской проверки СК возбудил дело.

"После проведения дополнительной проверки районным отделом Следственного комитета возбужденно уголовное дело по ч.1 ст.344 (умышленные уничтожение либо повреждение историко-культурных ценностей или материальных объектов, которым может быть присвоен статус историко-культурной ценности) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в надзорном ведомстве.

Там отметили, прокуратура Гомельской области заинтересовалась сообщением о причинении вреда памятнику археологии, находящемуся на территории заказника "Буда-Кошелевский".

"В порядке надзора был изучен материал проверки Буда-Кошелевского районного отдела внутренних дел о причинении вреда памятнику археологии "Курганный могильник раннего Средневековья", — рассказали собеседники агентства.

По результатам проведенной Буда-Кошелевским районным отделом внутренних дел проверки было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по причине того, что этот могильник не является историко-культурной ценностью, сказали в Генпрокуратуре.

Однако прокуратурой Гомельской области это постановление отменено, поскольку с 13 августа 2016 года данному памятнику археологии придан статус историко-культурной ценности 3 категории, пояснили собеседники Sputnik.

Обстоятельства произошедшего будут выяснены в ходе расследования уголовного дела, уточнили в Генпрокуратуре.